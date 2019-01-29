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Учёные слепили снеговика из оксида графена

Наука

Учёные разработали метод, который позволяет получать новый вид объёмных материалов

Вашингтон, 29 января 2019, 14:24 — REGNUM  Учёные из США создали снеговика из тестообразной массы, полученной из оксида графена. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Учёные разработали метод, который позволяет получать новый вид объёмных материалов. Это тестообразная масса, получаемая из воды и оксида графена. Метод состоит в окислении графита путём добавления к нему пермарганата калия, нитрата натрия и серной кислоты.

Главная особенность заключается в том, что частицы оксида графена удерживаются между собой благодаря воде, а не скрепляющим веществам.

Получив материал, учёные показали несколько примеров его формовочных свойств, слепив из него снеговика и другие предметы.

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Научные исследования
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