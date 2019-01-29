Международный год таблицы Менделеева стартует в РФ 6 февраля

Москва, , 13:01 — REGNUM В России Международный год Периодической таблицы химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева откроется 6 февраля, сообщили в Минпросвещения РФ.

В течение 2019 года в России и в мире пройдут масштабные мероприятия, посвящённые выдающемуся учёному Дмитрию Менделееву и его научному наследию.

Два новых элемента таблицы Менделеева получили «российские» имена

29 января в соцсетях открывается тематическая неделя, посвящённая Международному году таблицы Менделеева. 7 февраля в школах состоится Всероссийский открытый урок «Дизайн мира: перезагрузка».

Подробнее: В Париже стартует Международный год таблицы Менделеева

Как сообщало, сегодня, 29 января, в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоится торжественное открытие Международного года таблицы Менделеева, который посвящен 150-летию создания периодической таблицы химических элементов.

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