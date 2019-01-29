В Париже стартует Международный год таблицы Менделеева

Москва, , 11:15 — REGNUM Сегодня, 29 января, в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоится торжественное открытие Международного года таблицы Менделеева, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

В открытии события мирового масштаба примут участие около 1500 человек. Делегацию России представляет около 200 человек, среди которых будут и студенты профильных вузов.

В России торжественное открытие Международного года периодической таблицы химических элементов состоится 6 февраля. Оно приурочено ко Дню науки и ко дню рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, которое отмечается 8 февраля.

С 30 января по 7 февраля в России откроется тематическая неделя, посвящённая Международному году таблицы Менделеева.

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Как сообщает ИА REGNUM, с инициативой проведения 2019 года как года таблицы Менделеева в ЮНЕСКО, и ООН выступило Российского химическое общество им. Д.И. Менделеева и Российская академия наук (РАН).

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