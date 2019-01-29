Российские ученые предложили добавлять мусор в топливо для ТЭС

Томск, , 09:37 — REGNUM Включение твердых бытовых отходов (ТБО) в состав композиционного топлива теплоэлектростанций позволит утилизировать их с получением экономической выгоды. Такой метод предложили специалисты Томского политехнического университета (ТПУ), результаты их исследования опубликованы в Journal of Cleaner Production.

Отмечается, что в России каждый год остается более 50 млн тонн твердых отходов, включая древесину, резину, пластик и картон. Эти компоненты можно добавлять к топливу, в составе которого — низкосортный уголь, вода и жидкий горючий отход. Ученые изучили, как происходит горение составного топлива в условиях, подобных условиям в топках энергетических котлов.

Оказалось, что топливо с ТБО горит не хуже, при этом дым содержит меньше оксидов азота и серы. Добавление ТБО позволит не только утилизировать отходы, но и экономить уголь.

Внедрение предложенного метода потребует модернизации системы обращения с отходами и может занять 10−15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин предложил увозить российский мусор в Швецию и другие страны Европы.

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