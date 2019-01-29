Учёные заинтересовались эмоциональными феноменами социального неравенства

Тюмень, , 08:57 — REGNUM Учёные Тюменского государственного университета изучат эмоциональные феномены социального неравенства в современной России. Речь идет о переживаниях, эмоциональных состояниях и чувствах, базовых эмоциях, сообщает 29 января пресс-служба вуза.

По словам старшего научного сотрудника ТюмГУ, профессора Валентина Немировского социальное неравенство в России воспринимается населением страны весьма болезненно и эмоционально, при этом его восприятие остаётся не описанным наукой.

«У нас активно изучаются отдельные эмоциональные феномены. Например, социальные страхи, чувство удовлетворенности или неудовлетворенности жизнью. Однако это осуществляется вне контекста социологии эмоций, которая уже несколько десятилетий активно входит в мировую практику», — пояснил профессор.

Он выразил уверенность, что обращение к анализу эмоциональных феноменов откроет новые перспективы для развития существующих в России подходов к анализу социального неравенства.

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