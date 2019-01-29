Ученые впервые обнаружили в Солнечной системе зародыш планеты

Токио, , 08:09 — REGNUM Ученые из Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили на краю Солнечной системы небесное тело, радиус которого составляет 1,3 км. Существование подобных объектов, которые являются промежуточным звеном между скоплениями пыли и льда и полноценными планетами, было предсказано 70 лет назад, однако такое небесное тело было найдено впервые, сообщает портал Phys.org.

Отмечается, что обнаруженный объект находится в поясе Эджворта-Койпера (область за орбитой самой дальней планеты от Солнца, Нептуна). Предполагается, что сам пояс состоит из объектов, оставшихся после формирования планет. Из-за недостатка солнечного света эти космические тела остались такими же, какими были миллиарды лет назад.

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Открытие подтверждает гипотезу ученых о том, что зародыши планет сначала достигают небольших размеров, после чего быстро наращивают свою массу и превращаются в крупные объекты.

Напомним, ранее американские ученые заявили о том, что обнаружили в Гренландии в древних породах следы небесных тел, которые могли столкнуться с Землёй. Согласно выводам ученых, Земля столкнулась не только с гипотетической планетой Тейей, как принято считать, но и после своего формирования поглотила несколько зародышей планет.

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