Москву на технологичной выставке в Дубае представляют 14 компаний

Москва, , 07:58 — REGNUM В Дубае открылась международная технологичная выставка в области здравоохранения Arab Health 2019. Москву на выставке представляют 14 российских компаний, сообщается на портале мэра Москвы.

Под брендом Made in Moscow компании представили более 30 новейших разработок, в частности, аппаратные и программные средства диагностики, ультразвуковое оборудование, разработки в сфере робототехники и др.

Москва удостоена престижной мировой награды «За развитие транспорта»

Отмечается, что на выставку приехали московские разработчики — участники программы Made in Moscow, созданной для продвижения высокотехнологичных компаний Москвы за рубежом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Москва получила престижную премию World Festival and Event City Award. Столица удостоена высокой награды как один из лучших городов для проведения фестивалей и массовых мероприятий.

Подробнее: Москва получила престижную премию World Festival and Event City Award