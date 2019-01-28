По числу патентов Индонезия заняла первое место среди стран АСЕАН — СМИ

Джакарта, , 16:01 — REGNUM Министр исследований, технологий и высшего образования Индонезии Мохамад Насир заявил, что по количеству патентов Индонезия занимает первое место среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

Согласно данным, полученным во всемирной организации интеллектуальной собственности в 2018 году, Индонезия имеет 2842 патента, а Филиппины — 415.

«Наша цель в 2019 году запустить тысячу стартапов», — заявил министр.

По словам Мохамада Насира, число индонезийских патентов увеличивается из года в год и становится проявлением укрепления научных исследований и разработок.

По сравнению со странами Юго-Восточной Азии по количеству международных публикаций Индонезия уступает только Малайзии. В 2018 году число индонезийских международных публикаций составило 30 924 статьи, а в Малайзии — 31 968.

Известно, что число научных технопарков в Индонезии увеличилось и составляет 19 учреждений в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил о намерении увеличить количество стартап-компаний в Индонезии стоимостью более одного миллиарда долларов США.

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