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По числу патентов Индонезия заняла первое место среди стран АСЕАН — СМИ

Наука

Индонезия планирует запустить тысячу стартапов в 2019 году

Джакарта, 28 января 2019, 16:01 — REGNUM  Министр исследований, технологий и высшего образования Индонезии Мохамад Насир заявил, что по количеству патентов Индонезия занимает первое место среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

Согласно данным, полученным во всемирной организации интеллектуальной собственности в 2018 году, Индонезия имеет 2842 патента, а Филиппины — 415.

«Наша цель в 2019 году запустить тысячу стартапов», — заявил министр.

По словам Мохамада Насира, число индонезийских патентов увеличивается из года в год и становится проявлением укрепления научных исследований и разработок.

По сравнению со странами Юго-Восточной Азии по количеству международных публикаций Индонезия уступает только Малайзии. В 2018 году число индонезийских международных публикаций составило 30 924 статьи, а в Малайзии — 31 968.

Известно, что число научных технопарков в Индонезии увеличилось и составляет 19 учреждений в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил о намерении увеличить количество стартап-компаний в Индонезии стоимостью более одного миллиарда долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии стремится увеличить количество стартап-компаний

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