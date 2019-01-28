Крымские учёные использовали бактерии для увеличения прочности бетона

Севастополь, , 15:20 — REGNUM Уникальную технологию производства недорогих нанопорошков с использованием бактерий разработали учёные Севастопольского государственного университета. Об этом 28 января сообщает пресс-служба вуза.

По словам кандидата технических наук, начальника научно-образовательного центра «Перспективные технологии и материалы» СевГУ Владимира Гавриша, науке известны 360−370 штаммов бактерий, способных «поедать» сплавы, поэтому ноу-хау университетского проекта стало использование живых организмов для переработки твердосплавных отходов.

«Мы подобрали и адаптировали определенный состав, который решает наши проблемы», — сказал учёный.

Разработанная технология позволяет получать нанопорошки промышленным способом, при этом их себестоимость будет на уровне 15−30% от рыночной цены. Полученные наномодификаторы можно будет использовать для производства гидротехнических бетонов, необходимых в Крыму для восстановления и строительства гидротехнических и берегоукрепительных сооружений.

Предварительные расчёты показали, что добавление 1−2% полученного в центре СевГУ нанопорошка сможет увеличить прочность бетона на сжатие на 94%. В текущем году учёные планируют выявить закономерности их влияния на морозостойкость, влагопоглощение и влагонепроницаемость бетона.

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