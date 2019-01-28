В США разработали подушку, подавляющую звуки храпа

Иллинойс, США, , 12:43 — REGNUM Учёные из США разработали подушку, которая способна эффективно подавлять звук храпа. Об этом сообщает IEEE Spectrum.

Подушка состоит из динамиков, трех микрофонов и звукового фильтра. Устройство способно подавлять звуки храпа с интенсивностью до 31 децибела для правого уха и до 30 децибел для левого уха.

Отмечается, что подавляющая звуки храпа подушка предназначена для людей, которые лежат рядом с храпящим.

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