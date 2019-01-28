Учёные создали водостойкий сенсор для анализа пота пловцов

Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Учёные из США создали водостойкий сенсор, который способен собирать, хранить и анализировать пот в воде. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Устройство работает на основе гибкого полимерного материала и состоит из нескольких функциональных слоев.

Липкий гидрофобный слой придаёт устройству устойчивость к активным движениям. Электроника передаёт информацию о температуре тела с датчика на смартфон. А микрофлюидная система собирает и хранит пот.

Отмечается, что с помощью разработанного устройства учёные смогли определить потливость и содержание хлоридов в поту спортсменов во время плавания и езды на велосипеде.

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