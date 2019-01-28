Учёные: снижение физической активности не приводит к атрофии мышц

Массачусетс, США, , 12:04 — REGNUM Учёные из США опровергли представление о том, что длительное снижение физической активности приводит к необратимой атрофии мышц. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Physiology.

Учёные провели эксперименты с мышечными волокнами мышей. Они изолировали их и содержали в состоянии покоя в течение 14 дней в условиях, приближенных к физиологическим. В ходе опыта исследователи оценивали изменение содержания белка.

Выяснилось, что его содержание уменьшается на 35% в неделю. При этом при уменьшении количества белка и объема мышечных волокон не происходит утраты ядер мышечных клеток.

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