Учёные России и Великобритании синтезировали сплав с наноалмазами

Томск, , 11:46 — REGNUM Учёные Томского государственного университета и Университета Брунеля (Великобритания) завершили эксперимент по введению наноразмерного алмаза в алюминиевый расплав с применением ультразвуковой обработки. Полученный результат будет использован для создания новых материалов, преимущественно для морского транспорта, сообщает 28 января пресс-служба российского вуза.

Наноразмерный алмаз — порошок из алмазов с размером частиц в несколько нанометров. Для введения наночастиц в алюминиевый сплав использовались специальные лигатуры — вспомогательные сплавы, применяемые для введения в жидкий металл других элементов. В указанном эксперименте они представляли собой прутки, которые в будущем могут применяться в производстве.

Полученные материалы могут найти применение в авиастроении, автомобилестроении и космической индустрии: для изготовления корпусов, внутренней отделки и прочих элементов, не связанных с исполнительными механизмами (двигателями, редукторами). Они позволят уменьшить массу и улучшить параметры безопасности транспортных средств.

«Эксперимент по введению и распределению наночастиц в алюминиевом сплаве АМг5 проводился, чтобы понять, как, сохраняя качество, увеличить механические характеристики сплава при технологической обработке», — пояснил магистрант физико-технического факультета ТГУ Николай Кахидзе.

Эксперимент показал, что полученный сплав имеет высокое качество, без пор и дефектов. Таким образом, подобранные учеными параметры позволили ввести наночастицы в сплав без ухудшения качества исходного материала, что поспособствует значительному увеличению механических свойств получаемого материала.

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