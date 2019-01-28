Минздрав предлагает ввозить в Россию гашиш и каннабис

Москва, , 10:22 — REGNUM Министерство здравоохранения предлагает ввозить в Россию наркотические вещества для научных исследований. Ведомство разработало поправки в постановление правительства о квотах на производство, хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ, пишет «Медвестник».

Применение лекарственных препаратов, содержащих каннабиоиды, обсуждается во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, эти лекарственные препараты, уже разрешены в 16 странах мира.

В Россию предлагается ввозить 300 г гашиша, 1,1 кг каннабиса и 50 г масла каннабиса, а также предлагается увеличить квоты на тетрагидроканнабинол с 10 г до 300 граммов.

В Минздраве пояснили, что наркотики запрещены в России, но «наркотические средства гашиш (анаша), каннабис (марихуана), масло каннабиса (гашишное масло), тетрагидроканнабинолы, включенные в список I наркотических средств, разрешены для оперативно-разыскной, научной, учебной и экспертной деятельности».

Исследования будут проводиться ФГУП «Московский эндокринный завод». На этом же предприятия планируется организовать производства наркотических анальгетиков центрального действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли десятки килограммов наркотиков и миллионы рублей наличными у создателей нелегального интернет-магазина в Москве.

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