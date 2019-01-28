В новосибирском Академгородке освоили выращивание мини-мозгов

Новосибирск, , 09:51 — REGNUM Учёные Института цитологии и генетики СО РАН работают с новой технологией, которая позволяет выращивать церебральные 3D-органоиды в лабораторных условиях, сообщает 28 января издание «Наука в Сибири».

«У нас они живут около трех месяцев и вырастают в среднем до 5 мм, при этом развиваются так же, как мозг человеческого эмбриона», — сообщила младший научный сотрудник ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Татьяна Шнайдер.

3D-органоиды — трехмерные ткани, которые по строению очень близки к отдельным частям настоящих органов. Первые органоиды учёные получили в Австрии в 2013 году. С тех пор направление быстро развивается. Подобная технология ранее позволила создать органоиды почек, печени, легких, сетчатки глаза.

Отмечается также, что с церебральными органоидами можно проводить эксперименты, которые до того относились к области фантастики. Мини-мозги проходят те же стадии развития, что и мозг зародыша, а значит, позволяют in vitro наблюдать за процессом нейрогенеза и за тем, как на него влияют различные факторы. С настоящим мозгом таких опытов проводить нельзя, поскольку он надежно спрятан в черепной коробке, его невозможно изучать без того, чтобы нанести вред организму, в том числе и серому веществу.

В новосибирском Академгородке занимаются органоидами кортекса (переднего мозга), а вообще в мире уже искусственно выращены и гиппокамп, мозжечок, различные ядра. Чаще всего это отдельные органоиды, поскольку для каждого типа нужны свои специальные условия (то есть разные химические соединения).

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