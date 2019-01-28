Наука не ориентирована на интересы экономики, считают в Минобрнауки РФ

Новосибирск, , 07:17 — REGNUM Высокую степень участия государства в затратах на исследования и разработки в России констатировал заместитель министра науки и высшего образования РФ Сергей Кузьмин, выступая в Новосибирске во время закрытия стратегической сессии «Национальный проект «Наука»: инструменты, механизмы, реализация». Об этом 28 января сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета.

Во время своего выступления представитель Минобрнауки РФ напомнил собравшимся, что бюджетная составляющая в подведомственных организациях составляет 63%, а оставшиеся 37% — это внебюджетная компонента, большей частью которой являются конкурсные деньги от Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований.

«Фактически мы имеем ситуацию, когда отрасль работает сама в себе, не ориентируясь на интересы экономики. Единичны пока успешные примеры, позволяющие выстраивать комплексные программы, когда мы видим заказчика, интересы заказчика, можем реализовать его задачи», — сказал чиновник.

Напомним, руководители научных и образовательных организаций, подведомственных министерству науки и высшего образования России и расположенных в зоне деятельности Сибирского территориального управления Минобрнауки России обсудили в Новосибирске свое видение реализации в Сибири нацпроекта «Наука», в частности, создание научно-образовательного центра.

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