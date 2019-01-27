Учёные: Аспирин может помочь при некоторых видах онкологии

Сан-Франциско, США, , 08:37 — REGNUM Американские учёные установили, что регулярный приём аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов может быть эффективен при терапии некоторых видов онкологических заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Journal of Experimental Medicine.

Группа американских исследователей под руководством профессора Дженифер Грандис из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что примерно треть случаев заболеваний плоскоклеточным раком головы и шеи сопровождается мутациями гена PIK3CA. Учёные предположили, что в этом случае может быть эффективна терапия с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов.

Догадку учёных подтвердили лабораторные эксперименты с мышами, инициированными раковыми клетками. Параллельно медики из медицинского факультета Университета Питтсбурга и Университета Аризоны проанализировали данные о терапии 266 пациентов, раковые опухоли у которых были удалены хирургическим путём. Обработка данных показала, что регулярные приём нестероидных противовоспалительных средств увеличил общую выживаемость у пациентов с наблюдающимися мутациями в гене PIK3CA.

Исследователи отметили, что пока не могут давать рекомендации больным относительно сроков и дозировки приёма противовоспалительных средств. Они подчеркнули, что их результаты должны быть проверены проспективным клиническим исследованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в журнале Science Immunology было опубликовано исследование международной группы учёных, которым удалось получить дендритные клетки из клеток соединительной ткани методом прямого перепрограммирования. Дальнейшая разработка этого подхода может открыть новые иммунотерапевтические методы лечения рака.