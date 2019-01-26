Учёные установили, что нарушение сна влияет на повреждение ДНК

Гонконг, Китай, , 15:24 — REGNUM Китайские учёные установили, что острое недосыпание приводит к увеличению химических повреждений ДНК. Исследование опубликовано в журнале Anaesthesia.

Известно, что сменная работа, связанная с недосыпанием, оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Однако механизм воздействия недосыпания на возникновение хронических заболеваний исследован далеко не полностью.

Группа китайских учёных под руководством Сю-Вай Чоя из Университета Гонконга изучила влияние депривации (сокращения или лишения) сна на количество химических повреждений ДНК в клетках человеческого организма. Участие в исследовании приняли 49 сотрудников медицинских учреждений Гонкога, часть из которых работала в ночную смену. Анализ крови показал, что уровень химических повреждений ДНК у врачей, работающих в ночные смены, был выше, чем у их коллег, работающих днём. При этом также наблюдалось снижение уровня репарации повреждённых ДНК. Наиболее высокий уровень повреждений ДНК и снижения репарационной функции наблюдался непосредственно после завершения ночной смены.

Учёные отмечают, что необходимы более масштабные исследования, посвящённые взаимосвязи между повреждениями ДНК и развитием хронических заболеваний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года испанские медики представили результаты исследования, показавшего, что недостаток сна повышает риск возникновения атеросклероза сосудов.