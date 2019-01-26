В России разработают нацпрограмму по борьбе с угрозами из космоса

Москва, , 12:07 — REGNUM Российская академия наук и государственная корпорация «Роскосмос» разрабатывают национальную программу для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Одной из задач программы станет совершенствование методов определения траекторий астероидов и других небольших космических тел, которые могут нанести значительный ущерб при столкновении с поверхностью Земли. Примером такого столкновения стало падение осколков небольшого астероида в окрестностях Челябинска в 2013 году. Тогда пострадало 1613 человек, материальный ущерб составил около 1 млрд рублей.

Другой важной проблемой, которую поможет решить нацпрограмма, является вопрос космического мусора. По оценкам экспертов, на околоземной орбите находится до 20 тысяч объектов космического мусора, размер которых превышает 20 см. Эти объекты появляются в результате разрушения околоземных спутников, выведенных из строя. Современные спутники после завершения срока эксплуатации выводятся на специальную орбиту, называемую «орбитой сохранения», однако это позволяет только сдвинуть сроки решения проблемы.

Космонавт Александр Самокутяев рассказал, что столкнулся с проблемой космического мусора во время экспедиции на Международной космической станции. Во время его первой экспедиции на МКС-27/28 осколок китайского спутника прошёл на расстоянии 150 метров от станции со скоростью 11 км/сек.

В настоящее время существует несколько проектов программ «космической уборки», но все они находятся только на стадии разработки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года сотрудники МГТУ имени Н.Э. Баумана представили доклад, согласно которому масса космического мусора на околоземной орбите увеличивается на 4% в год и уже превышает 7 тыс. тонн.