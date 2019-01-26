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Физики воссоздали «волну-убийцу» в лабораторных условиях

Наука

Учёные получили уменьшенную модель волны Дропнера

Оксфорд, Великобритания, 26 января 2019, 11:13 — REGNUM  Группа физиков из Великобритании воссоздала модель «волны-убийцы» в лабораторном эксперименте. Исследование с описанием эксперимента опубликовано в журнале Journal of Fluid Mechanics.

«Волнами-убийцами» называют гигантские одиночные волны, высота которых достигает 20−30 метров и более. Механизмы образования подобных волн не изучены, долгое время считалось, что они являются вымыслом. Первой подтвержденной «волной-убийцей», зафиксированной измерительными приборами стала волна Дропнера, обрушившаяся на нефтяную платформу «Дропнер» в Северном море в 1995 году. Лазерный дальномер, установленный на нефтяной платформе, подтвердил, что среди волн средней высоты, выделялась волна высотой 25,6 метров.

Группе физиков из Оксфордского и Эдинбургского университетов удалось воссоздать модель волны Дропнера в лабораторных условиях. Учёные предположили, что «волны-убийцы» могут образовываться в результате столкновения двух более слабых волн. Эксперименты в резервуаре с множеством источников волн подтвердили догадку физиков — им удалось воссоздать уменьшенную модель волны, совпадающей по параметрам с волной Дропнера.

Это исследование позволит учёным продвинуться в разработке методов прогнозирования опасных «волн-убийц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года учёные из университета Саутгемптона (Великобритания) предположили, что исчезновения судов в районе Саргассова моря, называемого Бермудским треугольником, может объясняться действием «волн-убийц».

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Научные исследования
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