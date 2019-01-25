В Южной Корее увеличилось количество детей с заболеваниями кишечника

Сеул, , 16:37 — REGNUM В Южной Корее все чаще начали наблюдать воспалительные заболевания кишечника у детей и подростков 0−20 лет, сообщает YTN.

Группа ученых из университетской больницы Gangdong Kyung Hee University Hospital, провела исследование, проанализировав данные, предоставленные Health Insurance Review & Assessment Service с 2010 по 2016 год.

Согласно данному исследованию, количество детей, у которых было обнаружено заболевание Болезнь Крона, увеличилось на 20% с 2,38 человек на 100 тыс в 2010 году до 2,85 человек в 2016 году, а количество детей, у которых обнаружили язвенный колит увеличилось на 32% с 3,98 до 5,27 человек на 100 тыс.

Кроме того, количество детей от 10 лет, у которых была обнаружена Болезнь Крона увеличилась на 71% с 0,76 человек в 2009 году до 1,3 человек в 2016 году, а у тех, кому за 20 на 37% с 0,64 человек до 0,88 человек.

По словам исследователей, скорее всего, возникновение данных заболеваний у детей младшего и среднего возраста связано с увеличением потребления мясных и обработанных продуктов питания.

Болезнь Крона — тяжёлое хроническое иммуноопосредованное гранулематозное воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой, с преимущественным поражением терминального отрезка подвздошной кишки и илеоколитом в 50% случаев.

Язвенный колит — это хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание толстой кишки, характеризующееся наличием язв на ее слизистой оболочке.

Результаты данного исследования были опубликованы в ноябрьском номере научного журнала «Journal of Gastroenterology and Hepatology».