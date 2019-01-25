NASA: связь с марсоходом Opportunity до сих пор не восстановлена

Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Связь с марсоходом Opportunity до сих пор не восстановлена. Об этом 25 января сообщается на сайте NASA.

Как отметил менеджер миссии Opportunity Джон Каллас из Лаборатории реактивного движения NASA, инженеры делают все, чтобы установить связь с марсоходом. Но с течением времени эта вероятность продолжает уменьшаться.

25 января исполнилось 15 лет со дня посадки Opportunity на плато Меридиана на Марсе. Основной задачей аппарата являлось изучение осадочных пород на красной планете.

В последний раз Opportunity выходил на связь в июне 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, тогда марсоход прервал работу из-за песчаной бури, которая стала самой сильной в истории наблюдений. Марсоход находился неподалёку от эпицентра бури.

Читайте также: Марсоход Opportunity прервал работу из-за сильнейшей песчаной бури