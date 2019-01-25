Сибирские учёные сообщили подробности создания радиогелиографа в Бурятии

Иркутск, , 15:02 — REGNUM Разработанный в Институте солнечной земной физики СО РАН проект «Национальный гелиогеофизический центр» будет включать в себя целый ряд объектов, расположенных в разных частях Иркутской области и Бурятии. В частности, до конца 2020 года будет построен радиогелиограф — комплекс по изучению ближнего космоса и околоземного пространства — стоимостью более двух миллиардов рублей, сообщает 25 января издание «Наука в Сибири» со ссылкой на заместителя директора координационного центра по созданию Национального гелиогеофизического комплекса Евгения Николаева.

«Контракт по созданию радиогелиографа заключен 27 ноября 2018 года на сумму более двух миллиардов рублей. Срок выполнения — 22 месяца. Подписан договор с подрядчиком АО НПФ «Микран» на сумму 1 872 млн рублей со сроком 20 месяцев», — сказал учёный.

Радиогелиограф появится на месте уже действующего в Бадарах солнечного радиотелескопа (ССРТ).

«Наш старый телескоп постепенно демонтируют, и на его месте возникнет новый. С виду прибор останется похожим на предыдущий, но на самом деле будет абсолютно иным. При его создании будут применены самые современные технологии», — сообщил научный руководитель проекта академик Гелий Жеребцов.

Комплекс будет состоять из трех решеток c разным диапазоном частот: 3—6 ГГц (96 антенн), 6—12 ГГц (192 антенны), 12—24 Ггц (224 антенны), два вида из которых уже практически готовы. Однако прежде чем его «собирать», ученым необходимо изучить, как различные частоты влияют друг на друга. Отмечается, что коллеги за рубежом уже несколько лет не могут запустить один из построенных радиотелескопов, хотя, по предварительным расчетам, всё должно было функционировать. Чтобы такая ситуация не повторилась, для начала планируется сделать макет из 30 антенн (по 10 штук каждого вида) и проверить на нем корректность и эффективность работы.

Напомним, проект радиогелиографа разработан с целью перехода экспериментальных исследований в области физики Солнца, солнечно-земных связей на качественно новый уровень, который будет соответствовать мировому. К проблемам, решаемым с использованием инструментов комплекса, относятся такие как климат, Арктика, использование околоземного космического пространства в практической деятельности и другие.

В настоящее время единственный в России гелиофизический комплекс создан в Институте солнечной земной физики СО РАН. Он включает в себя восемь обсерваторий, расположенных от Заполярья до границ с Монголией, и содержит ряд научных установок: Большой солнечный телескоп, солнечный коронограф, Сибирский солнечный радиотелескоп, инфракрасный телескоп, радар некогерентного рассеяния, сеть ионозондов для зондирования атмосферы.

Базовые элементы установок разработаны и созданы в период 1960—1980 годов и уже принципиально не могут быть изменены. Чтобы достичь мирового уровня в этой области исследований и обеспечить стратегический задел на 20−30 лет, в ближайшие годы в России необходимо создать новые установки и комплексы. Для решения этих задач разработан проект нового гелиогеофизического комплекса.