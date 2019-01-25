Учёные создали камеру, способную «заглядывать» за угол

Бостон, США, , 14:48 — REGNUM Учёные из США разработали компьютерный алгоритм, позволяющий цифровой фотокамере распознавать изображения и объекты, скрытые из области ее прямой видимости. Об этом сообщается в журнале Nature.

Учёные использовали обтюратор — приспособление, перекрывающее часть светового потока от объекта. Они разместили его вне зоны видимости камеры между стеной и экраном.

В качестве обтюратора использовался прямоугольный лист фанеры на стойке. С использованием этого приспособления алгоритм смог частично реконструировать изображения, показывавшиеся на экране.