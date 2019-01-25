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В Вильнюсе и Каунасе появятся бизнес-инкубаторы ЦЕРН

Наука

Европейская организация по ядерным исследованиям откроет центры в Литве

Вильнюс, 25 января 2019, 13:19 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте в Давосе провела встречу с генеральным директором Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Фабиолой Джанотти, в ходе которой было принято решение об учреждении двух бизнес-инкубаторов ЦЕРН в Вильнюсе и Каунасе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 января. По данным пресс-службы канцелярии президента Литвы, соглашение будет подписано уже в феврале.

Канцелярия Грибаускайте называет такое решение «уникальным», поскольку Литва является лишь ассоциированным членом ЦЕРН, а инкубаторы организации работают только в девяти государствах мира. Литва станет десятой страной.

Инкубаторы ЦЕРН в Вильнюсе и Каунасе будут единственными в странах Центральной и Восточной Европы.

«Их значение для развития науки и бизнеса в регионе будет огромным: откроется возможность применять передовые достижения в области физики, здравоохранения и информационных технологий, расширять применение оптических лазеров в промышленности», — подчёркивает пресс-служба президента Литвы.

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Научные исследования
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