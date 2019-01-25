В Тюмени определяются с моделью научно-образовательного центра

Тюмень, , 12:01 — REGNUM Модель будущего межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) обсудили в Тюмени губернаторы Тюменской области, Югры и Ямало-Ненецкого АО, сообщает 25 января пресс-служба Тюменского государственного университета.

В ходе дискуссии главы регионов предложили ориентировать будущий НОЦ на изучение социокультурных и экологических аспектов Арктики, повышение эффективности добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья, биологическую безопасность человека, животных и растений, социогуманитарные вопросы. В качестве последних отмечается кризис взаимоотношений человека и природы в постиндустриальную эпоху развития высоких технологий.

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Сразу после совещания председатель совета ректоров вузов Тюменской области Валерий Фальков пояснил, что сторонам приходится «действовать в условиях очень большой неопределенности».

«Фактически нам предстоит выработать в близком к окончательному варианту модель межрегионального научно-образовательного центра, которая позволит сформировать заявку с высоким уровнем содержательной проработки», — сообщил спикер.

В настоящее время на площадке ТюмГУ проходит четырехдневная стратегическая сессия по вопросам создания центра. В ней принимают участие представители вузов региона, академической и отраслевой науки, крупнейших производственных компаний и предприятий, расположенных на территории данных субъектов, органов власти области и округов.

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