Пятница, 25 Января 2019 года
12:02:01 МСК

В Тюмени определяются с моделью научно-образовательного центра

Наука

Ориентирами НОЦ станут Арктика, нефть и газ

Тюмень, 25 января 2019, 12:01 — REGNUM  Модель будущего межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) обсудили в Тюмени губернаторы Тюменской области, Югры и Ямало-Ненецкого АО, сообщает 25 января пресс-служба Тюменского государственного университета.

В ходе дискуссии главы регионов предложили ориентировать будущий НОЦ на изучение социокультурных и экологических аспектов Арктики, повышение эффективности добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья, биологическую безопасность человека, животных и растений, социогуманитарные вопросы. В качестве последних отмечается кризис взаимоотношений человека и природы в постиндустриальную эпоху развития высоких технологий.

Читайте также: В Тюмени обсудили создание научно-образовательного центра

Сразу после совещания председатель совета ректоров вузов Тюменской области Валерий Фальков пояснил, что сторонам приходится «действовать в условиях очень большой неопределенности».

«Фактически нам предстоит выработать в близком к окончательному варианту модель межрегионального научно-образовательного центра, которая позволит сформировать заявку с высоким уровнем содержательной проработки», — сообщил спикер.

В настоящее время на площадке ТюмГУ проходит четырехдневная стратегическая сессия по вопросам создания центра. В ней принимают участие представители вузов региона, академической и отраслевой науки, крупнейших производственных компаний и предприятий, расположенных на территории данных субъектов, органов власти области и округов.

Читайте ранее в этом сюжете: Научно-образовательный центр в Тюмени объединит вузы и предприятия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа Российской академии наук
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить