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Ученые выявили внутриклеточный механизм, препятствующий развитию рака

Наука

Активация процесса внутриклеточного «переваривания» способна стать фактором, предупреждающим развитие онкологических заболеваний

Вашингтон, 25 января 2019, 11:48 — REGNUM  Предотвратить развитие онкологических заболеваний способен клеточный механизм аутофагии — «переваривания» ненужных структур лизосомами. Об этом со ссылкой на данные немецких и американских ученых пишет MedicalXpress.

Сообщается, что научный коллектив из Гейдельбергского университета (Германия) и Института биологических исследований им. Джона Салька (США) установил связь блокирования процесса аутофагии в клетке и развития рака. По мнению специалистов, активация такого «переваривания» способна стать фактором, предупреждающим развитие онкологических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) занимаются исследованием и разработкой перспективного метода лечения самой распространённой опухоли мозга — глиомы.

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Научные исследования
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