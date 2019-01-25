«Прогресс МС-09» отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Москва, , 11:32 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09» будет отстыкован от МКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦНИИмаш.

Отмечается, что корабль будет отстыкован 25 января. В этот же день его обломки, которые не сгорят в атмосфере, затонут в Тихом океане.

Напомним, «Прогресс МС-09» находится в составе МКС с 10 июля 2018 года, когда его запустили с космодрома Байконур. Впервые он прибыл на МКС по двухвитковой схеме, совершив два оборота вокруг Земли и пробыв в полёте всего 3 часа 40 минут.

Читайте также: «Прогресс МС-09» добрался до МКС за рекордное время