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«Прогресс МС-09» отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Наука

Корабль будет отстыкован 25 января

Москва, 25 января 2019, 11:32 — REGNUM  Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09» будет отстыкован от МКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦНИИмаш.

Отмечается, что корабль будет отстыкован 25 января. В этот же день его обломки, которые не сгорят в атмосфере, затонут в Тихом океане.

Напомним, «Прогресс МС-09» находится в составе МКС с 10 июля 2018 года, когда его запустили с космодрома Байконур. Впервые он прибыл на МКС по двухвитковой схеме, совершив два оборота вокруг Земли и пробыв в полёте всего 3 часа 40 минут.

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