Китайские ученые завершили исследования на Куполе Аргуса в Антарктиде

Пекин, , 11:20 — REGNUM Команда 35-й китайской антарктической экспедиции покинула станцию Куньлунь после завершения научно-исследовательских проектов на внутренних ледниках Антарктиды, сообщает 24 января агентство Сниьхуа.

В общей сложности 16 членов исследовательской команды в настоящее время находятся на пути к станции Чжуншань. Они прибыли на станцию Куньлунь 4 января 2019 года. Сама станция расположена на антарктическом Куполе Аргус (Купол А), самом высоком леднике Южного полюса, высота которого достигает 4093 метра выше уровня моря.

За время своего нахождения на станции, исследователи провели ряд научно-технических проектов, включая обслуживание астрономических телескопов и сбор сведений за последние годы, установку и испытание измерительного оборудования, а также ряд других исследований.

Читайте также: Китай продолжает наращивать присутствие в АнтарктидеСтанция Куньлунь в 2019 году отмечает свое десятилетие. Для Китая она стала за эти годы ключевой научно-исследовательской базой в Антарктике, где помимо исследования ледников методом бурения, проводятся также исследования космоса.

Читайте также: Китай расширит группировку телескопов AST3 на куполе Аргуса в Антарктике