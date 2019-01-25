Останки древнего «пращура» утконоса обнаружили в Китае

Пекин, , 10:43 — REGNUM В провинции Хэбэй на востоке Китая палеонтологи нашли окаменевшие останки древней рептилии, напоминающей обликом сегодняшнего утконоса. Об этом пишет журнал Scientific Reports.

По мнению ученых, останкам возможного «пращура» современного млекопитающего не менее 250 миллионов лет. Сообщается, что исследователи в ходе работ обнаружили скелет животного метровой длины, обладавшего широкими «клювом», ластами и толстым хвостом. По мнению палеонтологов, при жизни рептилия была крайне похожа на обитающего сегодня в Австралии утконоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно, что в провинции Хэбэй ученые обнаружили более 20 окаменелых отпечатков ног мамонта и каменные инструменты, оставленные древними людьми.

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