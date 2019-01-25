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Ученые из Южной Кореи научились выявлять птичий грипп на ранних стадиях

Наука

Минимизировать ущерб от птичьего гриппа стало возможным

Сеул, 25 января 2019, 08:45 — REGNUM  Исследователи из Южной Кореи разработали технологию, которая позволит выявить птичий грипп на ранней стадии, сообщает телеканал YTN.

Согласно информационному источнику, в 2017 году всего за 50 дней от птичьего гриппа погибло более 30 млн кур и уток. Однако если вирус вновь начнет распространяться по стране, то ущерб может быть «колоссальным».

Команда ученых из Научно-исследовательского института Korea Institute of Science and Technology разработали технологию, которая позволит решить данную проблему. Так, специалисты разработали датчик, чувствительный к вирусу птичьего гриппа.

Согласно данным ученых, после контакта с вирусом, датчик начинает передавать сигнал, подтверждающий наличие данного вируса у птицы. Эта технология была разработана для выявления ранних стадий птичьего гриппа на птицефермах.

Результаты данного исследования были опубликованы в недавнем номере научного журнала «ACS Nano».

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Птичий грипп
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