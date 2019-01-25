В Новосибирске обсуждают создание научно-образовательного центра

Новосибирск, , 07:32 — REGNUM Создание в Новосибирске научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня в рамках национального проекта «Наука» обсуждают в эти дни участники совещания, проходящего под эгидой Министерства науки и высшего образования России, сообщает 25 января пресс-служба Кемеровского госуниверситета, ректор которого принимает участие в мероприятии.

В совещании приняли участие руководители научных и образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России и расположенных в зоне деятельности Сибирского территориального управления ведомства.

Дискуссия прошла в рамках группы «Научно-образовательные центры мирового уровня». На ней участники обсудили реализацию задач по объединению усилий науки, образования и индустриальных партнеров, поддержку инициатив со стороны региональных органов власти и имеющиеся у них инструменты поддержки создания НОЦ.

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В свою очередь, участники стратегической сессии поделились своим видением механизмов реализации нацпроекта и представили свои проекты и предложения. Так, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук представил модель НОЦ, которая может быть реализована на базе вуза совместно с СО РАН и индустриальными партнёрами, которые уже ведут свою деятельность в Новосибирске.

Отмечается, что предложения, сформулированные рабочими группами, будут вынесены на совещание, которое проведет сегодня в Новосибирске министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

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