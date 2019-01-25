Четверо тигрят попали в объектив фотоловушки в Приморье

Владивосток, , 05:42 — REGNUM Фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае впервые зафиксировала на видео сразу четырех тигрят, сообщает пресс-служба нацпарка.

«Фотоловушка впервые на видео зафиксировала сразу четырех маленьких детенышей краснокнижной кошки, которые показали свою привычную жизнь, полную исследований, игр и безмятежного отдыха», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что тигрята попали в объектив камеры в центральной части «Земли леопарда». Камера смогла зафиксировать целый световой день тигрят. К вечеру животные покинули место съемки. Предполагается, что они откликнулись на призыв матери-тигрицы к ужину.

Возраст котят эксперты нацпарка оценили в три-четыре месяца. Сотрудники национального парка считают эти кадры уникальными, потому что, как правило, тигрята попадают на видеокадры лишь в более зрелом возрасте.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в объективы фотоловушек в заказнике «Полтавский» Приморского края попали четыре «краснокнижных» дальневосточных леопарда. На камеру попали три взрослых особи и один котенок.

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