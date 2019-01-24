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Российские, польские и французские учёные будут изучать культуру Сибири

Наука

Созданный в ТГУ центр уже заключил договор о создании музейного комплекса в Новокузнецке

Томск, 24 января 2019, 14:04 — REGNUM  Работа учёных из России, Польши и Франции в сфере культуры Сибири от эпохи камня до современности будет объединена в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) «Институт археологии, этнографии и физической антропологии» в Томском государственном университете. Об этом 24 января сообщает пресс-служба вуза.

Как пояснила директор центра профессор ТГУ Мария Черная, подразделения университета археологического, этнографического, антропологического профиля будут интегрированы в единую структуру междисциплинарного характера.

Созданный центр уже заключил договор о создании музейного комплекса в Новокузнецке, на территории «Шахта «Юбилейная», где будут восстановлены исторические объекты населения края, сохранившиеся в виде археологических памятников.

Также учёные и специалисты университета создадут виртуальный музей древней истории Сибири, который позволит ознакомиться с уникальными фондами, сбор которых начался более 140 лет назад. Музей музей даст возможность увидеть предметы в трехмерном измерении, прочитать их описание, узнать историю находки.

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