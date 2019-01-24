В США провели испытания корабля New Shepard

Хьюстон, США, , 13:02 — REGNUM Успешный испытательный полёт суборбитального корабля New Shepard провела американская компания Blue Origin. Об этом сообщается на сайте компании.

Старт был осуществлен с полигона в штате Техас. Это испытание стало десятым с ноября 2015 года, которое проводится в автоматическом режиме.

Отмечается, что на высоте 100 км от ракеты отделилась капсула, предназначенная для экипажа и пассажиров, которая затем приземлилась на парашютах.

Напомним, корабль New Shepard создаётся для космического туризма. В нём могут разместиться шесть туристов. Компания планирует продавать билеты за $300 тыс.

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