Сибирские учёные изучат сопротивляемость холоду на генетическом уровне

Новосибирск, , 11:20 — REGNUM Учёные Института цитологии и генетики СО РАН вышли на изучение генетических механизмов, определяющих индивидуальную чувствительность человека к холоду, заявил заместитель директора института, руководитель филиала ФИЦ ИЦиГ СО РАН — НИИ терапии и профилактической медицины академик Михаил Воевода. Об этом 24 января сообщает издание «Наука в Сибири».

«Мы — первые, кто начал изучать систему рецепторов, определяющих чувствительность к холоду, и их полиморфизма. Люди имеют разные генетические варианты — одни более восприимчивы к холоду, другие менее. Более того, показано, что эти различия в чувствительности определяют разную предрасположенность к некоторым заболеваниям: пневмонии, сердечно-сосудистым и целому ряду других», — пояснил учёный.

Отмечается, что в качестве мишеней для лекарственного влияния эти рецепторы пока не рассматриваются. Однако учёные не исключают, что в перспективе можно будет пробовать воздействовать на них для решения задач жизнеобеспечения, связанных с экстренными ситуациями. Например, в условиях чрезвычайного охлаждения (чтобы повысить шансы выжить). Дальнейшее углубление этих знаний поможет дать индивидуальные рекомендации по длительности работы в сложных климатических условиях, ее целесообразности, выбору профессии, подходам к лечению.

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