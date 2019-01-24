Один из членов экипажа корабля Starliner не полетит к МКС

Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приняло решение заменить одного из членов экипажа космического корабля CST-100 Starliner, готовящегося к отправке на Международную космическую станцию (МКС) в августе. Об этом говорится на сайте управления.

Отмечается, что астронавт Эрик Боу исключен из списка членов экипажа по причинам, носящим медицинский характер. Также сообщается, что вместо Боу в испытательный полет отправится полковник ВВС США в отставке Майкл Финк — он уже приступил к тренировкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стало известно, что NASA после завершения контракта с Роскосмосом в апреле 2019 года планирует доставлять астронавтов к МКС на многоразовых кораблях, разработанных компаниями SpaceX и Boieng.

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