Учёные АлтГТУ предложили использовать зерновые для создания стройматериалов

Барнаул, , 09:02 — REGNUM Технологию переработки отходов растительного происхождения для производства композиционных строительных материалов разработали учёные Алтайского государственного технического университета, сообщает 24 декабря пресс-служба вуза.

Разработчики отмечают, что технология сочетает методы «взрывного автогидролиза» (обработка под давлением и высокой температурой) и горячего прессования. Процесс позволяет получать стройматериалы из соломы злаковых культур, шелухи, лузги пшеницы и овса, коры и зелени хвойных. При этом полученные отходы можно прессовать без использования клеев.

В вузе пояснили, что получаемые таким образом материалы соответствуют всем требованиям стандартов, предъявляемым к традиционным ДВП и ДСтП, кроме того, из-за простоты производства они имеют низкую себестоимость и экологически безопасны.

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