В Шанхае на свет появились пять клонов генно-модифицированной макаки

Шанхай, Китай, , 07:50 — REGNUM В Китае появились на свет сразу пять клонов генно модифицированной макаки с нарушениями циркадного ритма, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Впервые была клонирована генно-модифицированная макака с целью проведения биологических исследований, сообщили в Институте неврологии при Китайской академии Наук в Шанхае.

Как отмечают ученые, клонированные животные помогут исследователям лучше изучить нарушения циркадного ритма, которые у человека связаны расстройствами сна, депрессией, раком, болезнью Альцгеймера и прочими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был подтвержден факт рождения генно-модифицированных детей, вмешательство в генотип которых осуществил ученый Хэ Цзянькуй, чьи действия были осуждены общественностью.

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