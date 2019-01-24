На юге Африки погибают древние баобабы — ученые

Йоханнесбург, ЮАР, , 07:33 — REGNUM Исследователи рассказали, что 9 из 13 древнейших баобабов и 5 из 6 самых больших погибли за последние 12 лет в ЮАР, Зимбабве, Намибии, Ботсване и Замбии. В этих странах растут баобабы, существующие со времен Древней Греции, сообщает CNN Africa.

«Из древнейших деревьев, которые мы рассмотрели, 3 растения были старше 2000 лет, и все они погибли за последние 10 лет. Из 11 деревьев возрастом от 1000 до 2000 лет 6 погибло», — сообщил Стефан Вудборн, старший научный сотрудник лаборатории iThemba в Йоханнесбурге в ЮАР.

Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Nature Plants, подтвердило гибель деревьев.

Предположительная причина — изменение климата. Однако необходимо дополнительное исследование для подтверждения гипотезы. Ученые сообщают, что баобабы могут жить до 3000 лет и они уже переживали худшие климатические условия, чем в наши дни.