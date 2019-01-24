В Китае обнаружены фрески с изображением мотивов одного из древних романов

Чэнду, Китай, , 06:38 — REGNUM Фреска с иллюстрацией классического китайского романа «Путешествие на Запад» была обнаружена в древнем храме на юго-западе Китая, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Храм Баофэн города Дэян провинции Сычуань на юго-западе Китая недавно был внесен в провинциальный список культурного наследия. Он расположен в деревне Дэян и построен во времена правления династии Цин (1633 — 1911). В нем имеется четыре зала, а его площадь достигает 783 кв. метров.

В храме имеется более 30 фресок, которые, преимущественно отражают народные легенды и фольклор, включая положительных героев из классического китайского романа «Путешествие на Запад».

«Путешествие на Запад» является одним из четырех классических китайских романов. Его авторство приписывается У Чэнъэню и датируется 1590-ми годами, то есть временами правления династии Мин (1368 — 1644). В романе Король Обезьян обладает сверхъестественной силой и отвечает за защиту странника в его путешествии в поисках буддистских сутр в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской Синьцзяне в 2018 году было раскопано 570 гробниц бронзового и раннего железного века вплоть до периода правления династии Хань (206 до н.э. — 220 н.э.).

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