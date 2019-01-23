Прогерманские казаки Петра Краснова

Андрей Мартынов, , 23:00 — REGNUM

В своем научном исследовании доктор исторических наук Андрей Венков (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) рассматривает период русской смуты на Дону от победы антибольшевистского восстания весной 1918 г. до ухода генерала Петра Краснова с поста командующего армией в феврале следующего года. Ученый основывает свои заключения на работе в целом ряде центральных и региональных архивов, включая ГАРФ, ЦГВА и архив Ростовской области.

За неполный год казаки успели создать армию и при помощи белогвардейцев Антона Деникина практически полностью очистили от красных территорию Донской области (Войска Донского). Кроме того, были восстановлены административное устройство и созданы новые органы власти.

Тем не менее зимой 1918/1919 года наметился военно-политический кризис. Снизилась боеспособность вооруженных сил, а стремление атамана сохранить свою независимость по отношению к другим парагосударственным структурам (в первую очередь Добровольческой армии Деникина), привело, в числе прочего, к прогерманской ориентации во внешней политике Краснова. В итоге отречение императора Вильгельма и поражение немцев в Первой мировой войне заставило атамана подчиниться, как отмечали современники, «с непринужденной грацией, но и не без импонирующей смелости», воле представителей Антанты и незадолго до своей отставки признать власть Деникина.

С чем были связаны эти и другие негативные факторы?

Исследователь отмечает слабую индустриальную базу Войска Донского,

«начиная с XVI века, казаки либо пользовались трофейным оружием, либо получали его от государства».

Впрочем, имели место и социальные причины. И здесь речь идет не о том, что 20% казаков сражались за красных. Оставшиеся также не были едины. Часть («самостийники» или «казакийцы») стремились к созданию независимого государства («Казакии»),

"другие были достаточно горды и самонадеянны, чтобы поставить задачу спасти Россию от большевиков только своими силами».

Большая же часть мыслила войну с красными как оборонительную (защита своих прав и свобод, традиционного быта), а обороняющаяся сторона, как правило, уступает стратегическую инициативу неприятелю, что предопределяет ее поражение.

Впрочем, чем иным, кроме поражения мог закончиться мятеж весны 1918 года? Как там в стихотворении «Простая истина» сэра Джона Харингтона (которое ошибочно приписывают Бернсу):

Мятеж не может кончиться удачей, —

В противном случае его зовут иначе.

(перевод Самуила Маршака)