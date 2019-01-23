Во время затмения на Луну упал небольшой метеорит

Мадрид, , 22:37 — REGNUM Астроном Хосе Мария Мадиедо из Университета Уэльвы в Испании во время полного лунного затмения, которое произошло в ночь на 21 января, зафиксировал падение метеорита на Луну. Об этом сегодня, 23 января, сообщает издание New Scientist.

Мадиедо сообщил, что уже очень давно хотел увидеть падение метеорита на Луну во время затмения. И в этот раз Мадиедо надеялся, что падение метеорита произойдет. Он использовал восемь телескопов, чтобы следить за различными частями Луны.

В итоге он зафиксировал падение небольшого метеорита на поверхность Луны во время затмения. По оценкам астрономов метеорит весил около двух килограмм и был размером примерно с футбольный мяч.