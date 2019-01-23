Россия опустилась на третье место в мире по космическим запускам

Москва, , 19:11 — REGNUM Россия за последние несколько лет опустилась с первое на третье место по количеству космических пусков, уступив Китаю и США. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на брифинге после заседания правительства 23 января.

«Мы с первого места по пусковым услугам, которое занимали ещё в 2014 году, откатились на третье, пропустив вперёд Соединённые Штаты и Китай», — сказал вице-премьер.

По словам Борисова, в 2019 году в России планируется осуществить около 45 запусков, что практически в два раза больше, чем за минувший год.

«Планы амбициозные, но я думаю, что при должной организации работ, безусловно, это можно будет сделать», — подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что финансирование космической отрасли в России в ближайшие три года превысит 515 млрд рублей.

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