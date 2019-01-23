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Археологи обнаружили в Египте захоронения времен Второго междуцарствия

Наука

Гробницы найдены в ходе раскопок комплекса Ком-эль-Холган

Археологи обнаружили в Египте захоронения времен Второго междуцарствия
Иллюстрация: Antiquities.gov.eg
Раскопки в Ком-эль-Холган

Каир, 23 января 2019, 19:20 — REGNUM  Археологи обнаружили в дельте Нила захоронения времен второго переходного периода (Второго междуцарствия) Древнего Египта, 23 января передает агентство Associated Press.

По сообщению министерства древностей, в ходе раскопок комплекса Ком-эль-Холган в 140 километрах к северу от Каира обнаружено 20 захоронений Второго междуцарствия. В гробницах найдены древние останки, каменные артефакты и керамика с росписью.

Второй переходный период в Древнем Египте длился с 1782−1570 годы до нашей эры и завершился установлением фиванской династии фараонов.

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Археология
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