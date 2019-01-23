Путин провел заседание попечительского совета МГУ

Москва, , 17:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание попечительского совета Московского государственного университета им. Ломоносова. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Заседание попечительского совета прошло в историческом здании МГУ на Моховой улице. Обсуждались промежуточные итоги реализации программы развития вуза, дальнейшие шаги по повышению конкурентоспособности университета, участие МГУ в передовых научных исследованиях.

Открывая заседание попечительского совета, российский лидер констатировал, что МГУ конечно же является флагманом российского высшего образования. Высокий авторитет МГУ, качество его фундаментального образования — как по естественно-научным, так по и гуманитарным дисциплинам — признаны во всём мире.

Научные команды МГУ играют заметную роль в передовых международных проекта, отметил Путин. В качестве примера он привел проект LIGO, посвящённом исследованию гравитационных волн и происхождению Вселенной.

Путин подчеркнул, что МГУ, как флагман российской высшей школы призван сыграть значимую роль в реализации тех стратегических целей, которые стоят перед страной.

Однако Путин заметил, что другие российские вузы уже теснят МГУ по ряду направлений, например по физике, которая была традиционно сильна именно в МГУ. К примеру, многие лучшие выпускники, в том числе победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников, выбирают для получения высшего образования вовсе не МГУ, а другие ведущие вузы России, в том числе и в регионах.

Также растут требования и студентов, которым, по словам Путина, подчас не хватает глубокого содержания и интенсивного ритма в некоторых вузовских образовательных программах.

В связи с этим, МГУ должен постоянно обновляться, чтобы оставаться лидером, но при этом сохранять фундаментальность, лучшие традиции, а также избавляться от всего, что может сдерживать развитие и тем более как-то влияет на престиж ведущего вуза России.

Так, Путин призвал отказаться от простого клонирования кафедр и факультетов по одним и тем же специальностям.

«Вот образование экономиста можно получить сразу на трёх факультетах МГУ, менеджера — на семи. При этом дипломы одинаковые, а знания разные? Это просто надо понять, насколько это эффективно, надо посмотреть. Здесь катастрофы никакой нет, но это требует, безусловно, внимания», — сказал президент России.

Он выразил уверенность, что руководство МГУ все это прекрасно понимает и знает, что на нынешнем этапе нужны сквозные образовательные и научные программы, более активное развитие междисциплинарного подхода, в том числе на стыке гуманитарных и точных наук.