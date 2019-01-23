В Мурманске разработали интерактивную базу для арктических проектов

Мурманск, , 15:51 — REGNUM Специалисты Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) и Кольского научного центра РАН подготовили общедоступную интерактивную электронную базу арктических инновационных разработок российских и зарубежных ученых. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МАГУ.

Новая интернет-платформа нацелена на поиск необходимых ресурсов и технологий, а также активное внедрение разработок в экономику региона.

Платформа, получившая название «Информационно-аналитическая площадка», позволяет оставить запрос на новые технологии и продукты от промышленных предприятий и компаний, а также учреждений сферы услуг.

Работать платформа будет по несложной схеме: разработчики инноваций и потребители вносят в базу данных свои контактные данные — остается лишь найти потенциальных партнеров.

В настоящее время база располагает данными о транспортно-логистических, экологических и ресурсосберегающих проектах. Кроме того, платформа пополняется данными о проектах по созданию комфортных условий для проживания человека в Арктике.

«Деятельность Информационно-аналитической площадки позволит консолидировать производственный и научный потенциал и направлять его на создание и внедрение в практику деятельности хозяйствующих субъектов региона прорывных инновационных научно-технологических разработок в области обеспечения комфортного присутствия человека в Арктике», — подчеркнули в МАГУ.