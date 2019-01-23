Учёные установили возраст Аральского моря

Новосибирск, , 15:47 — REGNUM Учёные из России и США установили возраст Аральского моря, он составляет около 17,6 тысячи лет. Об этом 22 января сообщается на сайте Сибирского отделения РАН.

Исследователи изучали отложения в районе бывшего острова Барса-Кельмес. Работы проводились после того, как озеро в этом месте пересохло. Для исследования была пробурена скважина глубиной 14,9 метров, после чего отобраны образцы озерных отложений на разных глубинах.

Анализ отложений показал, что озеро образовалось около 17,6 тысячи лет назад, в конце последнего ледникового максимума. Основными источниками были воды с ледников Тянь-Шаня, Памира и Терскей-Алатау, которые приносили в Арал Сырдарья и Амударья.

Отмечается, что учёные пытаются понять, что повлияло на обмеление Аральского моря — только лишь деятельность человека или изменение природных условий.

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