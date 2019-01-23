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Учёные хотят создать генно-модифицированных куриц, неуязвимых для гриппа

Наука

Первого цыплёнка надеются получить уже в 2019 году

Эдинбург, Великобритания, 23 января 2019, 15:17 — REGNUM  Учёные из Шотландии планируют использовать метод редактирования генома CRISPR для создания генно-модифицированных куриц. Об этом сообщает Reuters.

Учёные хотят отредактировать геном курицы так, чтобы она стала неуязвимой для вируса гриппа. Первого цыплёнка они надеются получить уже в 2019 году.

Отмечается, что проблема распространения вирусов гриппа среди домашней птицы становится все более острой. Так, например, в 2018 году китайские ученые показали, что некоторые вирусы птичьего гриппа обрели способность заражать уток.

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Научные исследования
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