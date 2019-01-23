В Южной Корее проведут эксперимент для уменьшения количества мелкой пыли

Сеул, , 14:00 — REGNUM В Южной Корее проведут эксперимент с искусственным дождем для уменьшения количества мелкой пыли, сообщает YTN.

По данным телеканала, специалисты начали изучать вопрос об искусственных осадках еще с 1995 года, в частности целью этого исследования было увеличение количества осадков в преддверии засухи.

Однако первый эксперимент по уменьшению мелкой пыли с помощью искусственных осадков состоится только 25 января 2019 года. Данный эксперимент будет проведен в Желтом море.

Метеорологическая служба при исследовательский институт National Institute of Meteorological Sciences и министерство окружающей среды Южной Кореи будут следить за развитием событий, а также сообщат об изменениях мелкой пыли, если таковые будут.